В Вологодской области в два раза увеличили число пунктов вакцинации от коронавируса

ВОЛОГДА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области более чем в два раза увеличили количество пунктов иммунизации населения от коронавируса - до 171. С поступлением в регион большой партии вакцины "Эпиваккорона" и крупных поставок вакцины "Спутник V" дополнительно развернуто 87 стационарных и 13 мобильных прививочных пунктов в участковых больницах, амбулаториях и ФАПах, сообщила пресс-служба областного правительства.

До этого в регионе действовало 78 пунктов вакцинации. "В регионе дополнительно развернуто 87 стационарных и 13 мобильных прививочных пунктов в участковых больницах, амбулаториях и ФАПах. Мобильные бригады будут работать в Бабаевском, Бабушкинском, Белозерском, Верховажском, Великоустюгском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Тарногском, Тотемском, Шекснинском, Чагодощенском и Череповецком районах. Всего для иммунизации населения работает 171 прививочный пункт", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора области Антона Кольцова, увеличивать темпы прививочной кампании позволяют регулярные поставки вакцины. На сегодня в регион поступило 76 912 доз препаратов, в том числе в апреле - 26 400.

"На прошлой неделе поступила первая партия вакцины "Эпиваккорона" в объеме 8 100 комплектов, состоящих из двух доз. Особенностью препарата является температурный режим хранения, который позволяет без особых условий перевозить его на дальние расстояния. Первую партию мы направили в районы для проведения вакцинации в отдаленных, в том числе подтопляемых населенных пунктах", - привела пресс-служба слова Кольцова.

На сегодня первый компонент вакцины получили 55 550 человек, завершили иммунизацию 35 540 человек. План прививочной кампании выполнен на 10%. В очереди желающих привиться - 16 153 человека. "На текущей неделе ожидается поставка 11 700 комплектов, первая партия - 2 400 доз - уже поступила. Наша задача в ближайшее время - максимально сократить очередь на прививку", - сказал Кольцов.

На 14 апреля в регионе подтверждено 43 836 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 70 случаев. Выздоровели 40 847 человек, умерли 945 пациентов. Три оставшихся моногоспиталя, действующие в Вологде, Череповце и Великом Устюге, загружены на 50%. Режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса, был продлен до 26 апреля включительно. Сохранены ограничения: запрет массовых мероприятий, залы и трибуны можно заполнять не более, чем на 75%, обязательный масочный режим и социальное дистанцирование.