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Зампред правительства Хабаровского края назвал "бессмертными" отказывающихся от прививок

По словам Евгения Никонова, не хотят вакцинироваться многие сотрудники учреждений здравоохранения, культуры и образования

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов назвал "бессмертными" жителей региона, которые отказываются от прививок от коронавируса.

"Бикинский реабилитационный центр для детей, Центр социальной помощи семьи и детям Комсомольска-на-Амуре, Центр социальной поддержки населения района имени Лазо - 38 сотрудников, 28 отказов. У меня цифры такие все приходят. Бессмертные там люди, что ли? "Дунканы Маклауды"? Или как называются у вас люди?", - сказал Никонов на заседании оперативного штаба, обращаясь к главам районов и членам правительства края.

Он добавил, что отказы от вакцинации также отмечаются в учреждениях культуры, образования. 

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали свыше 51,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 366 человек. 

На этой неделе в Хабаровский край поступила самая крупная партия вакцины "Спутник V" - 67,8 тыс. доз. С начала кампании первым компонентом вакцинировалось около 57,5 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию порядка 39,7 тыс. человек. Для выработки популяционного иммунитета вакцинацию от коронавируса должны пройти более 600 тыс. жителей края.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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