Зампред правительства Хабаровского края назвал "бессмертными" отказывающихся от прививок

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов назвал "бессмертными" жителей региона, которые отказываются от прививок от коронавируса.

"Бикинский реабилитационный центр для детей, Центр социальной помощи семьи и детям Комсомольска-на-Амуре, Центр социальной поддержки населения района имени Лазо - 38 сотрудников, 28 отказов. У меня цифры такие все приходят. Бессмертные там люди, что ли? "Дунканы Маклауды"? Или как называются у вас люди?", - сказал Никонов на заседании оперативного штаба, обращаясь к главам районов и членам правительства края.

Он добавил, что отказы от вакцинации также отмечаются в учреждениях культуры, образования.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали свыше 51,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 366 человек.

На этой неделе в Хабаровский край поступила самая крупная партия вакцины "Спутник V" - 67,8 тыс. доз. С начала кампании первым компонентом вакцинировалось около 57,5 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию порядка 39,7 тыс. человек. Для выработки популяционного иммунитета вакцинацию от коронавируса должны пройти более 600 тыс. жителей края.