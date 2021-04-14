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Кириенко: проекты АНО "Россия - страна возможностей" объединили более 5 млн человек

По словам заместителя руководителя администрации президента РФ, активно идет подача заявок на проект "Большая перемена", куда с этого года включены не только старшие, но и средние школьники

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 5 млн человек приняли участие в проектах АНО "Россия - страна возможностей" с момента запуска платформы, в этом году число участников значительно увеличится. Такое мнение высказал в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску международного трека конкурса "Лидеры России".

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"В общей сложности более 5 млн человек приняли участие за три года в проектах... Судя по всему, эти рекорды в этом году будут сильно побиты", - сказал Кириенко. "Очень активно идет подача заявок на проект "Большая перемена", куда с этого года включены не только старшие школьники, но и средние школьники. <...> За 500 тыс. [участников] мы перешли за первые несколько недель, то есть явно уйдем за 1 млн человек только в рамках одного конкурса, а есть конкурсы и для студентов, и для программистов", - добавил он.

Кириенко отметил, что в РФ "отличная молодежь, у нее главные приоритеты - самореализация, стремление сделать мир лучше, создать здоровую и хорошую семью, вырастить детей". "Другой вопрос - чтобы менять мир, менять свою собственную жизнь, надо развиваться, надо двигаться вперед, не стоять на месте. И проекты платформы "Россия - страна возможностей", которые наш президент запустил, для этого", - добавил он.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
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