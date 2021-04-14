Защита главы "Альянса врачей" обжаловала штраф за участие в акции возле ИК в Покрове

ВЛАДИМИР, 14 апреля. /ТАСС/. Защита обжаловала административный штраф, назначенный главе "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой за организацию массовой несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат Михаил Арсеньев.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел в Петушках Владимирской области девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в Покрове во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. 12 апреля Петушинский районный суд признал Васильеву виновной в совершении административного нарушения и назначил ей административный штраф в размере 180 тыс. рублей.

"Сегодня направлена апелляционная жалоба на решение в отношении Васильевой в Петушинский районный суд, откуда жалоба будет перенаправлена для рассмотрения во Владимирский областной суд", - отметил адвокат.

Собеседник агентства также уточнил, что в заявлении указаны ходатайства о допуске к участию в процессе прокурора и свидетелей.

Как сообщалось ранее, Петушинский районный суд назначил одной участнице 10 суток ареста, трем участникам несогласованной акции - восемь суток, еще один активист получил девять суток административного ареста. Адвокаты активистов направили апелляционные жалобы на решения.