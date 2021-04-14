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Члены СФ должны будут трижды пройти тестирование на коронавирус перед посланием президента

Тестирование состоится 16, 19 и 20 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Все сенаторы трижды пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию перед запланированным на 21 апреля посланием президента РФ Федеральному собранию. Об этом сообщил в среду первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Ранее сенаторы сообщали, что им необходимо будет дважды пройти тестирование на коронавирус перед посланием.

"Тестирование на новую коронавирусную инфекцию необходимо пройти трижды. 16, 19 и 20 апреля с 9 до 11 в нашем медпункте. Отмечаю, что 16 апреля тестирование можно пройти в региональных медицинских учреждениях", - сказал Яцкин на пленарном заседании.

Он добавил, что заслушивание послания президента состоится 21 апреля в 12:00 в центральном выставочном зале "Манеж".

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