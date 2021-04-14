Гусман: о справедливости конкурса "Лидеры России" говорит "считанное количество" жалоб

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Набсовет конкурса управленцев "Лидеры России" за три года получил "считанное количество" обращений с жалобами и критикой, что говорит об объективности и справедливости при его проведении. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман в ходе пресс-конференции, посвященной запуску международного трека конкурса "Лидеры России", которая прошла в ТАСС в среду.

"Могу сказать как человек, который был членом наблюдательного совета с момента его создания, что для меня лично было одной из важных составляющих то, что за эти годы в наш наблюдательный совет было буквально считанное количество жалоб, или критик, или каких-то несогласий среди 600 тыс. зарегистрированных за эти годы участников", - сказал Гусман.

По его словам, это является "важнейшим показателем объективности и справедливости прошедших конкурсов". "Традиции справедливости и объективности, я уверен, будут продолжены и дальше в треках нынешнего года", - подчеркнул Гусман.

В ходе пресс-конференции он также предложил обсудить возможность появления неофициального названия у международного трека. "Не было в нашей практике называть треки нашего конкурса специальными названиями. Но у меня родилась идея, неформальная, назвать этот трек "Российская мечта". Потому что в какой-то степени успешная реализация этого трека может быть реализацией мечты, которую будут иметь наши участники", - сказал Гусман.

Как сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей", регистрация участников на международный трек открывается на сайте лидерыроссии.рф 14 апреля и продлится до 26 апреля 2021 года включительно. Участвовать в международном треке смогут лица в возрасте до 55 лет, не имеющие российского гражданства, с управленческим опытом не менее двух лет. Участников ждет проверка знаний по географии, истории, культуре, экономике и праву. Дистанционный этап пройдет с 29 апреля по 11 июня. Очный этап запланирован на август - декабрь.

Конкурс

Четвертый сезон проекта начался 31 марта. В этом году конкурс разделен на восемь треков: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии", а также трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно выбрать только один трек.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. человек, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победителями стали 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.