Москалькова планирует предоставить возможность обращаться к ней через портал госуслуг

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует предоставить россиянам возможность обращаться к омбудсмену через портал госуслуг. Об этом она сообщила в среду в ходе заседания Совета Федерации, отвечая на вопрос сенатора Вадима Деньгина о планах по расширению использования цифровых технологий.

"Я обратилась по этому вопросу к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину и получила поддержку <...> Мы планируем создать единый цифровой профиль для всех уполномоченных и предоставить возможность гражданам через портал госуслуг обращаться, видеть прозрачность движения обращения гражданина. И нам видеть, как гражданин обращался в другие инстанции", - ответила она.

Москалькова подчеркнула, что считает одной из важнейших задач на посту омбудсмена обеспечение большей доступности института уполномоченных по правам человека для граждан во всех регионах России. "В этом направлении мы работаем", - отметила она.

1 апреля президент Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения на должность омбудсмена. Согласно закону, предложения о кандидатах на должность уполномоченного могут вноситься в Госдуму главой государства, Советом Федерации, депутатами и фракциями нижней палаты. Омбудсмен назначается Госдумой сроком на пять лет. Совет Госдумы ранее принял решение рассмотреть на пленарном заседании 22 апреля вопрос о переназначении Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ.

Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.