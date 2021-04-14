Аллергиков предупредили о пыльцевом дожде из-за цветения ольхи и орешника

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Повышенная концентрация пыльцевых зерен ольхи и орешника и появление первых зерен ивы привели к высокому уровню аллергенов в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В Москве начался пыльцевой дождь - ольха и орешник вступили в активную стадию пыления. По данным точного пыльцевого мониторинга Allergotop, в городе сейчас высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зерен ольхи и орешника и появления первых зерен ивы", - говорится в публикации.

Ольха наиболее распространена в районах Свиблово, Ново-Переделкино и городском округе Троицк, парках "Царицыно", "Фили", "Митино" и "Кузьминки-Люблино". Орешник - в районах Обручевский и Северный, в Воронцовском, Измайловском и Царицынском парках.