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Мишустин заявил, что модернизация первичного звена улучшит оказание медпомощи в регионах

Это позволит жителям ездить за ней по другим регионам и за рубеж, отметил премьер-министр

ДЕРБЕНТ /Дагестан/, 14 апреля. /ТАСС/. Модернизация первичного звена здравоохранения позволит жителям получать высококвалифицированную медицинскую помощь на месте, чтобы не приходилось ездить за ней по разным регионам и за рубеж. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения центральной городской больницы в Дербенте.

"Я абсолютно уверен, что модернизация первичного звена, которой мы занимаемся по поручению президента, это тот самый посыл, [благодаря которому] и дербентские больницы, и все остальные смогут получить помощь в виде оборудования, сделать необходимую модернизацию, а, главное, сделать возможным, чтобы наши люди получали высококвалифицированную медицинскую помощь на очень высоком уровне, чтобы [жители] не ездили по регионам, по заграницам, а могли на месте получить ее от замечательных специалистов", - сказал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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