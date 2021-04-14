Путин заявил, что власти помогут в выполнении проекта на антарктической станции "Восток"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал поддержку властей в реализации проекта по созданию нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток".

В среду на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон рассказал о проекте на антарктической станции "Восток". "Надеюсь, у вас все получится, попрошу правительство вас поддержать", - заверил глава государства.

"Все получится, имея в виду и ваш опыт работы на нашем Севере, в арктических широтах, прежде всего, конечно, реализацию проекта "Арктик СПГ", - отметил Путин. По его оценке, "активно и успешно идет работа и по "Арктик СПГ - 2". "Уверен, что и проект на Южном полюсе тоже получится, сделаем все, чтобы вас поддержать", - повторил президент.