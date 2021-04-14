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Правительство намерено создать конкуренцию научно-образовательных центров в регионах

Центры, показавшие плохие результаты, будут заменяться другими кандидатами, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство намерено создать конкурентную систему научно-образовательных центров (НОЦ), центры, показавшие плохие результаты, будут заменяться другими кандидатами. Об этом сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Совете Федерации.

"Они в 20 субъектах, потому что некоторые НОЦы объединяют несколько субъектов. У нас еще создается пять по поручению президента, может быть мы будем масштабировать.<…> Каждый год один из пяти НОЦев, самый слабый, будет меняться на тот региональный НОЦ, который является кандидатом, и это будет создавать непрерывную систему улучшения", - сказал Чернышенко.

По словам Чернышенко, в пятницу в Екатеринбурге у него состоится встреча с руководителями НОЦ, будут обсуждаться лучшие примеры коммерциализации научных разработок.

В целях научно-технологического развития президент поручил создать в 15 регионах научно-образовательные центры, которые объединяют потенциал научных организаций, вузов, бизнеса. В 2019 году были созданы первые пять НОЦ, в 2020 году по результатам конкурса была отобрана вторая пятерка таких межрегиональных объединений, которые показали самые перспективные программы.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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