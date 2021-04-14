Тамбовские власти продлили режим самоизоляции для пожилых и беременных до 30 апреля

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области продлили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса для пожилых людей и беременных до 30 апреля. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

"Режим самоизоляции в регионе продлен до 30 апреля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соблюдать его должны люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и так далее. Кроме того, в регионе сохраняются установленные ранее ограничительные меры: правила социального дистанцирования и масочного режима.

По данным оперативного штаба области, в Тамбовской области зарегистрировано более 30,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, полностью вакцинированы более 51,4 тыс. человек.