В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центр генетических исследований разработал вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин, в результате чего была создана первая в мире субъединичная вакцина против чумы. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Центром по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости с целью создания эффективного производства вакцинных препаратов против особо опасных инфекций были созданы вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин. Штаммы испытаны посредством создания первой в мире субъединичной вакцины против чумы", - сказала она на Совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Голикова добавила, что также Центром высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины в целях разработки технологий лечения группы нейромышечных болезней разработан прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна. "Подобный терапевтический подход создается в России впервые", - отметила вице-премьер.

В свою очередь Курчатовский геномный центр создал пшеницу с укороченным сроком колошения и картофель, который не накапливает сахар на холоде. "Впервые в России линии были созданы с применением новых технологических принципов, что сократило срок их создания приблизительно с четырех - шести лет до года. Важно, что данные технологии уже внедряются агрохолдингами и фермерскими хозяйствами", - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер добавила, что в 2020 году центрами геномных исследований были достигнуты все целевые показатели, установленные программами их создания и развития.

"Например, вместо запланированных 10 создано 12 объектов инфраструктуры по направлениям реализации программы развития генетических технологий, включая центры коллективного пользования и биоресурсные коллекции в области генетических технологий", - заключила она.