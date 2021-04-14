На модернизацию медучреждений Тульской области за пять лет направят свыше 7,5 млрд рублей

ТУЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Тульской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2026 года направят около 7,5 млрд рублей на ремонт, строительство и оснащение медучреждений, сельских фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин в послании представителям органов власти и жителям области в среду.

"Важно повысить качество помощи на уровне первичного звена - в поликлиниках и ФАПах. Привести в порядок устаревшие здания, обновить материально-техническую базу и дополнить мобильными комплексами для охвата удаленных территорий. Значительное финансирование (более 7,5 млрд рублей) на эти цели уже заложено в рамках нацпроекта", - сказал Дюмин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Тульской области, речь идет о финансировании в рамках программы модернизации первичного звена медучреждений. Около 90% средств поступят из федерального бюджета в 2021 - 2025 годах.

По словам Дюмина, модернизация первичного звена здравоохранения включат в разрабатываемую программу социально-экономического развития Тульской области до 2026 года. "Здравоохранение - это наш безусловный приоритет. И при подготовке программы развития ему уделяется особое внимание. Необходимо расширить спектр, качество и доступность медицинских услуг, активнее применять телемедицину в сельских районах", - добавил Дюмин.

В пресс-службе правительства региона отметили, что с 2016 по 2020 годы за счет бюджетных и внебюджетных средств было отремонтировано 123 объекта здравоохранения на общую сумму свыше 1 млрд рублей, в том числе 27 поликлиник, 15 стационаров, 81 фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, построено 66 новых ФАПов, в 2021 году планируется построить и капитально отремонтировать еще не менее 40 зданий таких пунктов.