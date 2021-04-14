В Госдуме предложили штрафы до 500 тыс. рублей за рекламу алкоголя в интернете

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов и Владимир Афонский в среду внесли в Госдуму законопроект об административных штрафах до 500 тыс. рублей для рекламодателей за нарушение запрета на рекламу алкоголя в интернете. Текст размещен в думской электронной базе.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить нормой, согласно которой "нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем запрета на размещение рекламы алкогольной продукции" в интернете повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, авторы предлагают увеличить с 300 тыс. до 500 тыс. рублей верхний предел штрафа за распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях информации о предложениях розничной дистанционной продажи алкоголя или спиртосодержащей пищевой, непищевой продукции, этилового спирта.

"Несмотря на имеющиеся запреты, нелегальный рынок продажи алкоголя в интернете продолжает расти, а реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей", - указывают авторы в пояснительной записке. Согласно оценкам специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB, приведенным в документе, нелегальные интернет-продажи алкоголя в России за 2018 год выросли на 23% до 2,1 млрд рублей. Эксперты обнаружили 4 тыс. сайтов, торговавших алкоголем через интернет в 2018 году, тогда как в 2017 году их было 3 тысячи. Кроме того, Росалкогольрегулирование неоднократно выявляло интернет-ресурсы, содержащие предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом путем совершения притворных сделок ("аренда алкоголя", "алкоголь в подарок").

При этом сегодня рекламодатель за размещение рекламы алкоголя в интернете несет ответственность на общих основаниях в отличие от тех, кто нарушил запрет на рекламу в интернете табачных изделий, отмечают депутаты.

Правительство РФ данный законопроект не поддержало. В официальном отзыве кабмина указано, что "распространение рекламы осуществляет только рекламораспространитель". При этом, как считают в правительстве, авторы не представили достаточных статистических данных и материалов правоприменительной практики, свидетельствующих о необходимости введения нового состава правонарушений.