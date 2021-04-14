Отборочный тур по компетенциям Worldskills пройдет в Ростовской области с 15 по 28 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Победители 57 региональных чемпионатов в РФ приедут в Ростовскую область, где пройдет отборочный тур национального чемпионата "Молодые профессионалы" с 15 по 28 апреля. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

"С 15 по 28 апреля на базе Октябрьского аграрно-технологического техникума в поселке Качкан пройдут отборочные соревнования на право участия в финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" среди победителей региональных чемпионатов 57 регионов РФ", - говорится в сообщении.

Конкурсанты продемонстрируют навыки работы с агротехникой, которые включают диагностику и устранение неисправностей в системе запуска и питания двигателя, обслуживание фильтров очистки топлива, эксплуатацию и обслуживание сельхозмашин различного уровня. "Чемпионат позволяет учебным заведениям совершенствовать систему подготовки, студентам - отрабатывать навыки для реального, а не абстрактного сектора экономики, а предприятиям получать доступ к базе квалифицированных кадров, которые отвечают установленным стандартам", - цитирует пресс-служба слова замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Финал WorldSkills Russia - самые масштабные в России соревнования среди учащихся в профучреждениях в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Juniors до 16 лет. Первенство проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Организаторы - Министерство просвещения РФ, правительство Башкирии, АНО "Агентство развития профессионального мастерства и АНО "Агентство стратегических инициатив".