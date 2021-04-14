Трое участников несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове вышли на свободу

ВЛАДИМИР, 14 апреля. /ТАСС/. Трое участников несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, в среду вышли на свободу после восьми суток административного ареста. Об этом ТАСС в среду сообщили во владимирском спецприемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. Петушинский районный суд назначил одной участнице 10 суток ареста, еще один активист получил девять суток административного ареста. Участники несогласованной акции Артем Борискин, Александр Генералов и Валерия Меркулова получили восемь суток административного ареста.

"Борискин, Генералов, Меркулова - все освобождены", - сообщили ТАСС в учреждении.

14 апреля Владимирский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу на решение Петушинского районного суда, сократил на три часа пребывание под арестом Меркуловой и Генералову, а также арестованной на 10 суток Кристине Рамирес.