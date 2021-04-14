Полотно русско-французской художницы Марии Васильевой продали в Париже за €680 тыс.

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Картина русско-французской художницы Марии Васильевой (1884-1957) "Обнаженная" продана в среду в Париже на торгах аукционного дома Christie's за €680 тыс. Как сообщили ТАСС представители компании, это более чем вдвое выше стартовой цены.

По словам экспертов этого аукционного дома, "картина стала настоящим открытием для специалистов, поскольку на арт-рынке работы Васильевой появляются очень редко". В 1907 году в возрасте 23 лет художница приехала в Париж из Санкт-Петербурга, где училась в академии живописи. Во Франции она брала уроки у одного из крупнейших художников XX века Анри Матисса, оказавшего большое влияние на все ее творчество. Эксперты Christie's установили, что картина "Обнаженная" была написана в 1915 году.

"Новый рост внимания к работам Марии Васильевой, талантливого и удивительно разностороннего мастера, закономерен, - сказала ТАСС французская художница русского происхождения Анна Филимонова. - Во Франции высоко ценят русский авангард, который она представляла столь ярко". По мнению Филимоновой, "сегодняшние торги Christie's это полностью подтверждают".

Особенно яркие страницы в творчестве Васильевой, отметила собеседница, открылись после основания ее собственной мастерской на Монпарнасе - в столичном квартале, ставшем резиденцией содружества парижских живописцев. Ее друзьями стали Амедео Модильяни, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Фернан Леже. Она создала много интересных портретов, для которых ей позировали коллеги-живописцы и поэт Жан Кокто. Русская художница была также талантливым дизайнером, большую популярность завоевали ее оригинальные куклы. В современную эпоху ее бывшая мастерская на Монпарнасе стала музеем.

В честь русско-французской художницы названа одна из улиц французской столицы. Жители парижского квартала искусств хранят память и о благотворительной стороне ее деятельности. Чтобы поддержать друзей по творческому цеху, она на собственные средства открыла на Монпарнасе кафе Cantine des artistes ("Столовая художников"). Недорогая столовая быстро стала популярной, ее посещали не только художники, но и русские политические эмигранты.