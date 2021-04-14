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В Instagram хотят позволить пользователям по желанию вернуть счетчик лайков под записями

Как отметил глава соцсети Адам Моссери, некоторые желают видеть счетчик лайков, "в частности, чтобы отслеживать, что популярно"

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая позволит пользователям при желании вернуть отображение числа лайков под опубликованными записями. Об этом в среду сообщил глава соцсети Адам Моссери.

"Мы тестируем новую опцию, которая позволит вам решать, что лучше для вас: не видеть счетчик лайков у кого-то еще, выключить его для ваших собственных публикаций или оставить все как есть", - написал он в Twitter.

Моссери отметил, что, несмотря на полезность прекращения отображения числа положительных откликов, "некоторые хотели бы видеть счетчик лайков, в частности, чтобы отслеживать, что популярно". Аналогичная функция также пройдет испытания в социальной сети Facebook.

Instagram начал в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями своих пользователей еще в 2019 году и полностью ввел в работу этот функционал в прошлом году. В настоящее время у подписчиков остается возможность видеть лишь имена нескольких людей, которые отметили фото как понравившееся, счетчик лайков убран из интерфейса. При этом статистика положительных откликов все равно остается доступной самому автору записи.

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