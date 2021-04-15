Путин обсудит с президиумом Госсовета и АСИ качество и доступность госуслуг

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 15 апреля совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященное повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Как сообщила пресс-служба Кремля, мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи.

"Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в частности - Новгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, запланированы выступления генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы, члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, а также вице-премьера Татьяны Голиковой", - говорится в сообщении.

Комплекс направленных на повышение доступности и улучшение качества государственных услуг мер федерального и регионального уровней был разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется АСИ по поручению Путина. Для разработки механизмов этой инициативы выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие на ребенка, найти работу через центр занятости.

НСИ - это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений. Проект НСИ реализуется АСИ с 2020 года. В прошлом году его механизмы были апробированы в шести регионах: Новгородской, Калининградской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, Республике Башкортостан. В 2021 году механизмы инициативы будут реализованы во всех российских регионах.

Инициатива охватывает четыре сферы - образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. Полученная в результате опросов информация позволила выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации. Механизмом выявления проблем и оценки динамики изменений станет рейтинг качества жизни в регионах РФ. С 2021 года он будет составляться ежегодно для всех регионов страны.