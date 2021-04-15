Более 690 тыс. одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение 15 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Итоговое сочинение, успешное написание которого является допуском к ЕГЭ по русскому языку, напишут 15 апреля около 691 тыс. выпускников 11-х классов, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Почти 691 тыс. выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение в основной срок, 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении. Обучающиеся с ограничениями по здоровью вместо сочинения вправе писать изложение. Его в этом году выбрали 10,7 тыс. одиннадцатиклассников. Сочинение по желанию могут написать выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание выразили 2 282 человека, отметили в Рособрнадзоре.

Сочинение начнется в 10:00 по местному времени, его продолжительность составит 3 часа 55 минут. Для участников с ограничениями по здоровью продолжительность написания увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем сочинения - не менее 350 слов, изложения - не менее 200 слов. В этом году утверждены следующие тематические направления сочинений: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Время перемен", "Разговор с собой", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения".

Во время написания сочинения либо изложения школьникам запрещено иметь при себе телефоны или другую аппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников.

Сочинение оценивается по системе зачет/незачет. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать в дополнительные сроки - 5 и 19 мая 2021 года.

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение в вузы действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно, при этом в учебные заведения они смогут представить сочинение только текущего года, а работа прошлого года аннулируется.