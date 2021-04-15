Власти Камчатки закрепят маршрут проведения гонки на собачьих упряжках "Берингия"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Камчатки приняли решение о закреплении маршрута проведения традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в последующие годы. Каюры будут выходить на старт в селе Эссо и завершать гонку в Оссоре, как это было в 2021 году, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в четверг губернатор края Владимир Солодов.

"Я считаю, что необходимо закрепить маршрут проведения гонки из Эссо до Оссоры, как это было в 2021 году. Это позволит участникам лучше готовиться, а нам - тщательнее проработать вопросы развития туристической составляющей соревнования", - сказал Солодов.

Ранее маршрут проведения гонки "Берингия" каждый раз менялся. В 2021 году каюры прошли 950 км.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная в стране гонка на собачьих упряжках.