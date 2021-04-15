Минздрав Приморья опроверг данные об изъятии детей у суррогатных матерей в роддоме

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля. /ТАСС/. Минздрав Приморья опроверг информацию об изъятии детей у суррогатных матерей в краевом перинатальном центре. В пресс-службе министерства ТАСС сообщили, что медучреждение оказывает помощь пациентам вне зависимости от национальности и способа зачатия.

"Опубликованные в средствах массовой информации сведения об изъятии детей в Приморском краевом перинатальном центре не соответствуют действительности. <...> Право рождения детей в специализированном медицинском учреждении есть у всех женщин - разной национальности, мировоззрения и вероисповедания. Медицинское учреждение не имеет права отказывать роженицам вне зависимости суррогатное материнство или нет, а также не имеет права разглашать информацию о пациентах, соблюдая врачебную тайну", - сообщили в министерстве.

Ранее Telegram-каналов опубликовал информацию об изъятии 12 новорожденных, которых в Приморье родили суррогатные матери для семей китайских граждан. В публикациях сообщалось, что инцидент произошел в перинатальном центре, откуда сведения были переданы правоохранительным органам.