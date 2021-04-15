В Дании 37 человек требуют компенсаций после осложнений в связи с прививкой от COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 15 апреля. /ТАСС/. Датская ассоциация страхования пациентов, которая занимается вопросами компенсации жителей страны за серьезные побочные эффекты после применения лекарств, заявила, что на данный момент получила 29 исков от людей, вакцинированных препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Еще восемь заявок касаются вакцины Pfizer - BioNTech, в отношении препарата Moderna их нет, сообщает в четверг газета Jyllands-Posten .

Родственники человека, который умер после вакцинации AstraZeneca, также запросили компенсацию. У умершего после прививки образовался тромб, и в этом случае нельзя исключать, что смерть вызвана использованием препарата.

"В свете того, что почти миллион граждан привиты хотя бы одной дозой вакцины, таких исков довольно много. Но существует несколько случаев, которые мы хотели бы рассмотреть, потому что вся идея системы компенсации пациентам заключается в том, что при серьезных, длительных побочных осложнениях должна быть возможность ее получить", - пояснила директор ассоциации Карен-Ингер Баст.

В Швеции почти 150 человек потребовали компенсации от страховой кассы по вопросам лекарственных препаратов из-за осложнений после вакцинации от COVID-19. В двух случаях речь идет о летальных исходах.

Управление здравоохранения Дании сообщило о решение отказаться от вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, а также о приостановке использования препарата компании Johnson & Johnson.