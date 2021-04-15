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Пандемия COVID-19

Порядок распределения тест-систем для диагностики коронавируса продлили до мая 2022 года

Как отметили в кабмине, согласно временному порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнадзор

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Временный порядок распределения тест-систем для диагностики коронавируса и обмена информацией о выявленных случаях заражения продлен до мая 2022 года. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства РФ, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Временный порядок распределения тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и обмена информацией об объемах и результатах проведенных исследований продлевается до 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, согласно временному порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнадзор. Каждый понедельник производители тест-систем направляют в подведомственный этой структуре Федеральный центр гигиены и эпидемиологии информацию об объемах планируемого выпуска, а лаборатории - о количестве запланированных исследований и наличии остатков тест-систем, на основании чего составляется еженедельный план-график распределения тестов, "учитывая уровень заболеваемости в регионах и потребности в диагностике". Роспотребнадзор согласовывает представленный график каждую неделю не позднее среды.

"Кроме того, по временным правилам, информацию о каждом выявленном положительном результате тестирования лаборатории должны незамедлительно сообщать в территориальный орган Роспотребнадзора", - подчеркнули в пресс-службе.

В правительстве пояснили, что такой оперативный регламент работы, действующий с апреля 2020 года, "позволяет в полном объеме обеспечивать российские лаборатории тест-системами, помогает своевременно выявлять новые случаи заражения и уменьшать риски распространения инфекции".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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