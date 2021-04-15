ВЦИОМ: более половины россиян не считают, что выборы президента США были свободными

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более половины россиян (55%) не считают, что выборы в США прошли свободно. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Более половины россиян с трудом могли бы назвать прошедшие выборы в США подлинно свободными и демократическими (55%). С ними не согласны 12%; чаще молодые люди 18-24 лет считают (21%), что выборы прошли в открытой и честной политической борьбе", - следует из данных ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, 64% опрошенных интересовались прошедшими в ноябре 2020 года выборами президента США, 35% сообщили, что не следили за ними. Кроме того, 70% россиян не стали бы участвовать в данных выборах при наличии такой возможности. Среди тех, кто все же проголосовал бы, 12% выбрали бы Дональда Трампа, 7% - Джо Байдена.

По мнению 53% респондентов, избрание Джо Байдена президентом США никак не повлияет на отношения между РФ и США. 12% ждут улучшения отношений двух стран, 20% - ухудшения.

Почти половина (44%) не смогли оценить, каким президентом для США будет Байден. 2% считает, что он станет одним из лучших, 8% - хорошим, 28% - средним, 6% - плохим, еще 12% - одним из худших.

"Четырехлетнее правление Дональда Трампа, на словах явно симпатизировавшего России, но на деле не сумевшего остановить процесс ухудшения двусторонних отношений, научило наших соотечественников не слишком доверять и не надеяться на американских политиков в принципе. Поэтому особых симпатий ни к прежнему, ни к новому хозяину вашингтонского Белого дома они не питают. Нет и надежд на прорывы к лучшему в отношениях России с США. Прогноз - умеренно-негативный. С существующей реальностью плохих отношений двух великих держав люди примирились и, по сути, уже считают ее "новой нормой", - прокомментировал результаты исследования гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 января 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.