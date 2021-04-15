Около 180 тыс. доз вакцины от коронавируса поступило в поликлиники Подмосковья

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Еще порядка 180 тыс. доз вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции поступило в поликлиники Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Медицинские организации Московской области получили еще более 179 тыс. доз препарата "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках, мобильных комплексах, пунктах вакцинации в торговых центрах, а также в центрах "Активного долголетия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

"Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация была максимально доступной для жителей и гостей Подмосковья. Поэтому мы стараемся открывать дополнительные точки вакцинации. Надо помнить, что вирус никуда не ушел, поэтому важно защитить себя и сделать прививку. Московская область получила уже свыше 813 тыс. доз вакцины "Спутник V", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как рассказали в министерстве, на вакцинацию в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.