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Пандемия COVID-19
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В России выявили 8 944 случая заражения коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных составляет 4 675 153
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 944, до 4 675 153. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и в Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области и в Еврейской автономной области (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 719 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 565 - в Московской области, 240 - в Ростовской области, 211 - в Нижегородской области, 196 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 269 307 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 225. Всего уже выздоровели 4 301 448 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 398 против 399 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 104 398 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,23%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 455. Это максимальный прирост с 29 января. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 1 837 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, это самый высокий показатель с 17 февраля. Всего от инфекции умер 17 471 человек, следует из сообщения штаба.

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