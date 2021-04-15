Число обращений россиян в Росздравнадзор в 2020 году выросло почти на 40%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 131 тыс. обращений граждан по вопросам доступности и качества медицинского помощи поступило в Росздравнадзор за 2020 год, что на 39% больше, чем годом ранее, сообщила в четверг глава ведомства Алла Самойлова.

"Созданная нами система коммуникации, взаимодействие с общественными пациентскими организациями позволяют обеспечить доступность и публичность деятельности службы, увеличивают степень доверия населения, что подтверждается ежегодным ростом числа обращений граждан. В 2020 году рост обращений составил 39% - это свыше 131 тыс. обращений", - сказала она на итоговой коллегии Росздравнадзора по результатам работы в 2020 году.

При этом Самойлова отметила, что специалистами Росздравнадозра при сотрудничестве с представителями общественного совета и общественных пациентских организаций обеспечено оперативное рассмотрение каждого обращения, "что позволило своевременно восстановить и защитить права граждан в сфере охраны здоровья".