В Италии четыре человека умерли от тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Четыре смертных случая в результате тромбоза после введения дозы вакцины от коронавируса Vaxzevria шведско-британской компании AstraZeneca зарегистрированы в Италии. Об этом сообщило в четверг Итальянское агентство по лекарствам (Aifa), приводя данные до 22 марта.

Как указывается, эти случаи произошли в течение двух недель после инъекции.

Всего в стране было сделано почти 4 млн доз данного препарата из 14 млн инъекций. При этом почти 10 млн человек получили первую дозу, что составляет 16,4% населения и чуть более 4 млн завершили цикл вакцинации. Это соответствует почти 7% населения, сообщает агентство ANSA. Наиболее используемый препарат Pfizer - BioNTech, которых введено населению почти 12 млн доз.