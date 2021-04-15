Росприроднадзор проведет внеплановые проверки объектов в Арктике в 2021 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Росприроднадзор проведет внеплановые проверки объектов в Арктической зоне в 2021 году на предмет выявления вреда окружающей среде, связанного с разливом нефти и нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"В рамках поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Валериевны Абрамченко планируются проведение внеплановых проверочных мероприятий в отношении объектов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, при осуществлении деятельности которых может быть причинен вред окружающей среде, связанный с разливом нефти, нефтепродуктов и поступлением в окружающую среду иных загрязняющих веществ", - сообщила она.

По словам Радионовой, речь идет об объектах 14 предприятий, семь из которых осуществляют добычу и переработку углеводородов.

Кроме того, Росприроднадзор может провести в 2021 году проверки в отношении 32 объектов негативного воздействия на окружающую среду на территории трех субъектов РФ, которые эксплуатируют дочерние предприятия "Лукойла" - ООО "Ритек" и ООО "Лукойл-Калининградморнефть".