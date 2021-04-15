Заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами в Индии, Турции, Иране и Аргентине

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Самые высокие темпы распространения COVID-19 фиксируются сейчас в Индии: только за последние сутки коронавирусом в стране заразились более 200 тыс. человек.

Заболеваемость также достигла пика в Турции, Иране и Аргентине. Сложной остается эпидемическая обстановка во Франции, Германии и еще ряде европейских стран.

ТАСС сравнил уровни заболеваемости, а также масштабы вакцинации в наиболее затронутых коронавирусом государствах Америки, Европы и Азии.

Пики пандемии

В Индии пятый день регистрируют более 150 тыс. новых случаев инфицирования, при этом уже девять дней заболеваемость превышает 100 тыс. в сутки. Скорость распространения инфекции в стране оказалась самой высокой в мире с начала пандемии: если в США суточное число заразившихся увеличилось с 100 тыс. до 200 тыс. за 21 день, то в Индии - всего за 11. В стране сделано уже около 115 млн прививок от коронавируса, однако двумя компонентами вакцинированы чуть больше 1% населения.

Почти 62,8 тыс. заразившихся зарегистрировали накануне в Турции, что стало максимумом для страны. Количество инфицированных в Турции стремительно растет с конца марта. Уровень иммунизации населения в стране составляет уже около 9,7%. Это довольно высокий показатель среди европейских и азиатских стран, где вакцинация населения идет не очень быстро.

Максимумы суточного прироста зафиксированы в Аргентине (27 тыс. заразившихся) и Иране (более 25,5 тыс.). В южноамериканской стране, где общее число инфицированных достигло 2,58 млн, вакцинированы только 1,7% граждан. В Иране заболевших 2,14 млн, уровень иммунизации при этом очень низкий - сделано всего 320 тыс. прививок.

На самый высокий для страны уровень - около 10 тыс. случаев заражения в сутки - поднялась заболеваемость в Канаде, общее количество инфицированных превысило 1,08 млн. В стране сделано 8,6 млн прививок, оба компонента получили 2,3% населения.

Все еще высокие показатели

В Бразилии ежесуточно выявляют по 70-80 тыс. новых случаев заражения. Неделей ранее этот показатель достигал 100 тыс. По общему количеству инфицированных (13,67 млн) страна занимает третье место в мире. В Бразилии сделано 30,8 млн прививок, оба компонента получили 3,51% граждан.

В США с конца февраля регистрируют примерно по 60-70 тыс. случаев заражения, на пике в январе их было свыше 300 тыс. в день. В США самые высокие показатели по общему количеству инфицированных (31,42 млн) и по числу сделанных прививок (192,3 млн). Оба компонента вакцины получили 23,24% населения.

Самый высокий с начала года уровень заболеваемости - более 40 тыс. случаев в сутки - сохраняется во Франции. Из-за возросших темпов распространения инфекции страна поднялась на четвертое место по общему числу инфицированных (5,15 млн). При этом во Франции полностью привиты 5,75% граждан.

В Германии сейчас выявляют порядка 20 тыс. инфицированных, что является максимумом с середины января. Иммунитет к коронавирусу имеют уже 6,4% привитого населения.

Снижение заболеваемости

Заметно снизилась заболеваемость в Мексике: там регистрируют по 5-6 тыс. случаев заражения в сутки, в январе этот показатель превышал 20 тыс. Общее количество инфицированных в стране приблизилось к 2,3 млн, сделано 12,3 млн прививок, полностью привиты 2,13% населения.

Среди европейских стран самое значительное снижение заболеваемости произошло в Великобритании, где показатели опустились с более чем 70 тыс. случаев заражения в сутки в январе до 2-3 тыс. в середине апреля, и в Испании (в январе там заболевали по 40 тыс. человек, сейчас выявляют 5-7 тыс. новых случаев). Великобритания занимает первое место в Европе по числу прививок (более 40 млн), в Испании их сделали свыше 11,1 млн.

В Италии суточный прирост сократился с 25 тыс. в марте до примерно 15 тыс. в середине апреля. Сделано 13,6 млн прививок, оба компонента получили 6,68% граждан.

В Польше в марте регистрировали по 35 тыс. случаев, сейчас - менее 20 тыс., в Чехии за тот же период заболеваемость сократилась с 15 тыс. до примерно 5 тыс. В Польше сделано 8 млн прививок, в Чехии - 2,2 млн.

На Украине с прошлой недели, когда регистрировали по 20 тыс. инфицированных, заболеваемость снизилась до 14 тыс. Общее количество инфицированных превысило 1,9 млн, однако полностью вакцинированы менее 0,01% процента населения.