Самый большой в России музей восковых фигур "Дежавю" открыли в горах Сочи

СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Музей восковых фигур "Дежавю", насчитывающий 42 фигуры, открыли в горах курорта "Газпром" в Сочи. Среди экспонатов - фигуры президента РФ Владимира Путина, футболиста Лионеля Месси, художника Винсента Ван Гога, сообщили в пресс-службе курорта в четверг.

"Самый большой в России Музей восковых фигур "Дежавю" открылся в развлекательном центре "Галактика". Он сотрудничает со всемирно известным Музеем Мадам Тюссо, а это означает стопроцентную точность в чертах лица, тела, прически и одежды", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, коллекция музея насчитывает 42 фигуры. В музее девять основных зон, среди которых политика, кино, спорт, музыка, бизнес, необычные люди и прочие. В коллекции представлены фигуры Владимира Путина и Дональда Трампа, Уилл Смитта и Джонни Деппа, Рианны, Лионеля Месси, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Марка Цукерберга, Гарри Поттера, Королевы Елизаветы.

"Каждый персонаж - в своих декорациях. Здесь автомобили "Формулы-1", сцена концертного зала, интерьеры домов и квартир", - добавили в пресс-службе.