Власти Крыма не планируют усиливать противоковидные меры накануне курортного сезона

АЛУШТА /Республика Крым/, 15 апреля. /ТАСС/. Усиления санитарных мер в Крыму накануне начала туристического сезона не планируется, предприятия санаторно-курортной сферы закрываться не будут, сообщил журналистам в четверг глава Крыма Сергей Аксенов на площадке "Открытый Крым".

"По разным прогнозам может и третья волна быть, и так далее, но самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет, закрывать сферу мы не будем. Больших ограничений, скорее всего, не будет", - сказал Аксенов.

Он добавил, что при этом в регионе обеспечат контроль за соблюдением мер в заведениях общепита и других организациях.

"Ситуация, как будет развиваться, никто не знает, но меры, предпринятые нами, дают результат совместный - спасибо крымчанам и тем, кто приезжает, что соблюдают масочный режим, социальную дистанцию, делает все, чтобы предотвратить распространение инфекции", - сказал глава Крыма.

Аксенов также отметил, что представители туристического бизнеса и власти республики уже научились работать в условиях пандемии и в этом году готовы принять большое число отдыхающих, обеспечивая им безопасность.

"Принимать готовы в условиях коронавируса, в прошлом году все достаточно эффективно натренировались во взаимодействии с органами власти, обеспечении нераспространения коронавирусной инфекции - все меры необходимые уже разработаны, приняты, все ознакомлены с ними, никаких проблем быть не должно", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в этом году Крым ждет большого числа туристов. Власти готовят к сезону инфраструктуру, свою работу ведут представители бизнеса.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила 14 апреля, что уровень заболеваемости в Крыму вырос почти в два раза с начала апреля. Она отмечала, что при этом уровень заражений остается ниже, чем во многих регионах РФ.