Каждый десятый житель Липецкой области уже сделал первую прививку от коронавируса

ЛИПЕЦК, 15 апреля. /ТАСС/. Почти каждый десятый житель Липецкой области уже сделал первую прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг глава региона Игорь Артамонов, выступая с ежегодным отчетом о деятельности областной администрации перед депутатами регионального Совета депутатов.

"В 2021 году в регионе началась вакцинация против коронавируса, по темпам Липецкая область находится в лидерах среди субъектов страны, первую прививку сделали более 100 тыс. жителей",- сказал Артамонов, напомнив, что всего в регионе проживает свыше 1,1 млн человек. Он пояснил, что в области создана вся необходимая инфраструктура для доступности вакцинирования. В частности, речь идет о 43 стационарных и восьми мобильных пунктах вакцинации.

"Мы не устанем говорить спасибо врачам, их самоотверженная работа и своевременная реализация комплекса санитарно-эпидемиологических мер позволили держать ситуацию под контролем и сейчас мы видим, что заболеваемость снижается", - отметил Артамонов. Между тем он вновь напомнил, что о полной победе над коронавирусом и о снятии действующих в области ограничений "говорить рано". Поэтому он призвал население "дальше соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в магазинах, общественном транспорте".

"Несоблюдение данных мер может привести к вспышке заболеваемости. Стабилизация обстановки - это наши общие усилия", - заметил он.

Говоря же в целом об отрасли здравоохранения, Артамонов напомнил, что в прошлом году из областного и федерального бюджетов на поддержку медработников было направлено свыше 880 млн рублей. "Более тысячи медиков трудились в ковидных госпиталях, в 2020 году переболели вирусом и выздоровели более 12 тыс. жителей области", - заключил глава региона.