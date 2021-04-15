Нижегородский губернатор предлагает подумать о создании института социальных координаторов

ТАСС, 15 апреля. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предлагает рассмотреть вопрос о создании в стране института персональных социальных координаторов, которые будут помогать людям в сложных жизненных ситуациях.

Выступая в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), Никитин сообщил, что в Нижегородской области ранее создали проектный комитет, в работе которого принимают участие члены проектного офиса ОНФ "Регион заботы", а также эксперты из общественных и некоммерческих организаций.

"В итоге мы уже сформировали комплекс основных инициатив. <…> Необходимо обеспечить бесшовность предоставления услуг путем создания межрайонных центров, а также создания институтов социального координатора. Что это такое? Человек может оказаться в разных жизненных ситуациях, кто-то справляется, кто-то теряется и не может преодолеть эти сложности, у такого человека может начаться психологический упадок, а затем регресс во всей жизни. Так как жизненных ситуаций может быть очень много, прописать их во всех законах и порядках просто невозможно, персональный социальный координатор может стать помощником в преодолении таких ситуаций. В мире такие координаторы тоже начинают появляться, но пока их помощь сфокусирована внутри отдельных отраслей", - сказал Никитин.

По его словам, такие координаторы должны охватывать все отрасли социальной сферы.

"Координатора, горизонтально охватывающего все отрасли социальной сферы, пока нет", - пояснил губернатор.

Он также отметил, что необходимо использовать негосударственные ресурсы для развития конкуренции и повышения качества услуг в отрасли.

"Основным принципом планируемых изменений должен стать разворот системы к человеку, переход от предоставления услуг в зависимости от категории получателя к потребностям каждого конкретного человека", - заключил Никитин.