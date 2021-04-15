В Псков после реставрации вернули икону XVII века, посвященную Александру Невскому

ПСКОВ, 15 апреля. /ТАСС/. Музейщики представили в Пскове после реставрации икону XVII века "Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми". Церемония состоялась в четверг в музейном комплексе "Двор Постникова", ее приурочили к празднованию 800-летия со дня рождения князя, сообщила в четверг пресс-служба администрации Псковской области.

Икона "Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми" - это образец древнерусской живописи конца XVII века. Икона является подписной, ее автор - московский иконописец Оружейной палаты Федот Матвеев. Икона примечательна тем, что на ней князь Невский предстает в редком образе - в иноческих одеждах, после принятия монашеского пострига.

"После продолжительной кропотливой работы мастеров-реставраторов икона "Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми" возвращена на Псковскую землю. Реставрация святыни велась специалистами Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств", - отмечается в сообщении.

Сейчас во "Дворе Постникова" также представлено факсимильное издание "Повести о житии и храбрости благоверного и Великого князя Александра Ярославича" из Лицевого летописного свода XVI века, а также несколько археологических находок XIII-XIV веков - примеров вооружения воинов-современников князя Александра Невского.

О палатах Постниковых и Невском

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.

24 июня 2014 года президент России подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".

С 2017 года в Псковской области проводились крупномасштабные реставрационные проекты "Варлаамовский угол" и "Двор Постникова". Общий объем финансирования составил около 1,7 млрд рублей. Двор купцов Постниковых - памятник гражданской архитектуры XVII века.