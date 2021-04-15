В Смоленске провели акцию "Парад для одного ветерана" к 100-летию Федора Русакова

ТАСС, 15 апреля. Патриотическую акцию "Парад для одного ветерана" провели в четверг в Смоленске к 100-летию участника Великой Отечественной войны Федора Русакова. В поздравлении фронтовика участвовали курсанты и оркестр Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, кадеты и юнармейцы, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Во дворе дома Федора Ивановича состоялась патриотическая акция "Парад для одного ветерана". В праздничном шествии приняли участие курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, воспитанники Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса, юнармейцы, а также военный оркестр Академии, который исполнил музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Участие в поздравление фронтовика также принял губернатор Алексей Островский, в феврале при его поддержке и по инициативе регионального управления ФСБ состоялась презентация книги "Федор Русаков. Судьба защитника Отечества", выпуск которой приурочили к юбилею ветерана. "Я посчитал своим долгом приехать и лично поздравить Вас со столь знаменательной датой - 100-летним юбилеем", - отметил губернатор во время общения с Русаковым.

Русаков родился 15 апреля 1921 года в деревне Гуторово Батуринского (ныне Ярцевского) района Смоленской области. В июле 1941 года деревню оккупировали фашисты, и вскоре в этих местах был создан партизанский отряд, в который вошел Русаков. Он принимал участие в боях за Восточную Пруссию в составе 3-го Белорусского фронта, далее были 1-й Украинский фронт и Висло-Одерская операция. Участвовал в освобождении Праги, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной звезды. После окончания войны более 30 лет прослужил в органах госбезопасности.