Липецкому селу Двуречки присвоили статус "Населенный пункт воинской доблести"

ЛИПЕЦК, 15 апреля. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного совета единогласно проголосовали за присвоение статуса "Населенный пункт воинской доблести" селу Двуречки, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" присваивается в целях увековечения памяти о героических подвигах защитников Отечества, сохранения исторической правды, формирования патриотизма и чувства гордости за Родину. Теперь такой статус присвоен селу Двуречки", - говорится в сообщении.

Статус присваивается населенным пунктам, в которых родились не менее пяти участников Великой Отечественной войны, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Славы.

"Село Двуречки знаменито своими героическими фронтовиками. Здесь родились четыре героя Советского Союза: Владимир Басинский, Степан Бахаев, Тимофей Присекин, Сергей Литаврин и герой Российской Федерации Иван Флеров - командир первой в Красной Армии особой батареи реактивного действия", - цитирует пресс-служба слова председателя регионального парламента Павла Путилина.