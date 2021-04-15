Глава Pfizer считает, что возвращение к нормальной жизни возможно к концу осени

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель правления и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла считает, что вернуться к нормальной жизни после пандемии удастся к осени текущего года и что коронавирус станет для людей не опаснее гриппа. Такое мнение глава американской компании, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавирусной инфекции, выразил в опубликованном в четверг интервью газете Handelsblatt .

"Я так думаю", - сказал Бурла, отвечая на вопрос, реалистично ли возвращение к нормальной жизни в конце осени. "[Вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 станет своего рода гриппом. Мы будем прививаться и нормально жить, насколько возможно", - считает он.

Бурла утверждал, что эффективность вакцины Comirnaty производства Pfizer - BioNTech составляет до 97%. "Данные ежедневного применения прежде всего в Израиле подтверждают это. Там была использована только наша вакцина, и содержащаяся в отчетах эффективность составляла 97% - это даже выше, чем сообщалось по итогам наших исследований", - заявил глава Pfizer. Он указал на то, что технология разработки вакцины позволяет "опережать любые вариации вируса".

Председатель правления Pfizer также сообщил о планах повышения поставок препарата в страны ЕС в последующие недели. "В текущем квартале мы поставим в четыре раза больше вакцины, чем в первом, - 250 млн доз против 62 млн в первом квартале. И мы обсуждаем, можем ли сделать больше", - сказал он. "Если предоставится возможность, то Pfizer и BioNTech готовы в 2022 и 2023 годах поставить в Европу сотни миллионов новых доз, которые будут производиться на наших объектах в Европе", - заверил Бурла.