Зону отдыха с бассейнами обустроили в парке Северного речного вокзала в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Работы по обустройству зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучим причалом для маломерных судов завершили в парке Северного речного вокзала в Москве. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"В южной части набережной парка Северного речного вокзала завершено обустройство зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучего причала для маломерных судов", - сказал Бирюков.

Он рассказал, что площадь всей зоны отдыха составляет свыше 4 тыс. кв. м, из них около 3,5 тыс. занимает пляж с бассейнами. "Одновременно там смогут отдыхать до 200 человек, все бассейны оснащены системой подогрева, рядом с ними установят лежаки, пляжные диваны и зонтики", - добавил Бирюков.

Он также отметил, что с пляжной зоной новый причал связывает специальный переходный мостик. "Причал оборудован 12 сервисными колонками для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда, навигационными огнями, средствами спасения на воде и швартовными устройствами. Коммуникации к сервисным колонкам подведены через кабель-каналы и трубопроводы, заложенные в конструкцию плавающего понтона", - добавил Бирюков.

Заммэра также подчеркнул, что парку максимально вернули исторический облик. "И теперь это одно из самых любимых мест отдыха москвичей, куда приезжают семьями, ведь в парке есть как современные детские игровые зоны и спортивные площадки, так и прогулочные аллеи и места для тихого отдыха", - заключил он.