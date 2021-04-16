В Москве начал работать единый координационный центр стационарного соцобслуживания

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Единый координационный центр стационарного социального обслуживания заработал в Москве. Специалисты будут помогать горожанам, которые проживают в домах-интернатах или только переезжают туда, и их представителям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе. Одно из нововведений - создание единого координационного центра стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание такого вида социальной помощи будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Анастасии Раковой.

Она добавила, что эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение. Также они помогут связаться с близкими, проживающими в интернатах. Специалисты подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи.

"Ежегодно в департамент труда и социальной защиты населения поступает не менее трех тысяч обращений по вопросам работы городских домов-интернатов для взрослых. Спрашивают в том числе и о статусе рассматриваемых документов на переезд. Координационный центр ускорит коммуникацию между городскими домами-интернатами, организациями городского здравоохранения, органами опеки и другими учреждениями соцзащиты. Полная информация о нуждах конкретного человека будет доступна всем участникам процесса организации помощи", - говорится в сообщении.

Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в Москве можно по телефону: +7 (495) 276-11-55. Горячая линия работает с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.

Порядок получения социальной помощи не изменится. Нуждающемуся, его родным или представителю необходимо обратиться с заявлением в любой центр госуслуг "Мои документы".