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В Роструде напомнили о графике выходных в майские праздники

Первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роструд напоминает, что при пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Так, выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пояснения Роструда.

"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час", - пояснили изданию в Роструде.

При этом, 7 мая рабочий день будет полноценным.

 

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