"Радио Свобода" подала жалобу в ЕСПЧ против России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московское отделение американской медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) подало жалобу в ЕСПЧ против России. Об этом сообщается в пятницу на сайте СМИ.

Согласно заявлению, московское отделение просит ЕСПЧ "применить временные меры, предписывающие Российской Федерации воздержаться от исполнения 520 "административных протоколов", которые она выписала или угрожала [выписать] против средства массовой информации с января 2021 года".

Как считают в "Радио Свобода", эти временные меры должны оставаться в силе до тех пор, пока суд (ЕСПЧ) "сможет вынести постановление по поводу законности беспрецедентных действий" РФ.