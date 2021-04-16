Мишустин: России удается справляться с коронавирусными сложностями успешнее других стран

"Распространение коронавирусной инфекции стало серьезным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира. России удается справляться с этими сложностями успешнее других стран", - сказал председатель правительства в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения.

По его оценке, такой результат достигнут "во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу" отечественных специалистов. Мишустин поблагодарил "всех врачей, медсестер, фельдшеров, младший медицинский персонал, тех, кто первым начал бороться с неизвестным заболеванием и, как оказалось, очень опасным, тех, кто взял на себя огромную нагрузку и ответственность". "Уже больше года медицинские работники круглосуточно спасают жизни миллионам людей и заботятся об их здоровье", - подчеркнул он.

Премьер отметил "заслуги отечественных ученых, которые за короткое время проделали огромную работу и создали три вакцины против коронавируса". "Специалисты центра Гамалеи первыми в мире разработали качественную и эффективную вакцину "Спутник V". Она зарегистрирована уже в 60 странах. Этот список продолжает пополняться", - сказал председатель правительства. "Готова уже и четвертая вакцина - "Спутник Лайт", сейчас она проходит регистрацию. После завершения всех необходимых процедур она также будет включена в программу вакцинации", - сообщил Мишустин, отметив важность предоставления гражданам информации о возможностях вакцины.

На его взгляд, "во многом благодаря новым разработкам в медицине ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется". "Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации", - констатировал премьер, обратив внимание на то, что "распространение коронавируса внесло существенные коррективы в работу системы здравоохранения, но не нарушило ее устойчивость". "Все это время медицинские работники продолжали заботиться и о людях с другими заболеваниями, включая больных с сердечно-сосудистыми, онкологическими диагнозами, была переформатирована маршрутизация пациентов, обновлена система подготовки медицинских кадров", - перечислил Мишустин. Он уверен, что "все это станет хорошей основой для дальнейшей работы и поможет противостоять новым вызовам, в том числе при комплексном пересмотре подходов к работе инфекционной службы".

Цифровые методы в медицине

Мишустин предложил более активно внедрять цифровые решения в систему здравоохранения. "Важно более активно внедрять цифровые методы в систему здравоохранения, чтобы оперативно решать возникающие проблемы, повышать качество и доступность медицинской помощи для наших граждан", - считает глава российского кабмина.

Он отметил, что телемедицинские консультации, дистанционное наблюдение за амбулаторными пациентами, электронные больничные листы и рецепты позволяют сделать медицинскую помощь доступной и комфортной для людей.

Для того чтобы в режиме онлайн управлять медицинской помощью, создан целый ряд регистров, напомнил Мишустин. "В том числе - [регистры] пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, кто был вакцинирован, а также регистр граждан, у которых есть право на бесплатное лекарственное обеспечение, - указал премьер. - Система позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств, чтобы льготники получали их вовремя. Это очень важный вопрос и высокая ответственность".

Мишустин добавил, что правительство ведет работу по модернизации первичного звена здравоохранения. Люди должны получать квалифицированную медицинскую помощь в хороших условиях, подчеркнул он. "И для этого необходимо построить и реконструировать сотни медицинских организаций, - указал премьер. - Столько же объектов капитально отремонтировать. Закупить необходимое медицинское оборудование, транспорт, в том числе для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы".

Как подчеркнул глава кабинета министров, в ближайшие пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей, из них 90 млрд рублей - уже в текущем году.