Путин направил приветствие участникам мероприятия, посвященного открытию "Вахты Памяти"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного открытию всероссийской акции "Вахта Памяти", которое проходит на Сахалине и даст старт полевому поисковому сезону. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны ваша работа приобретает особое звучание, - отмечается в послании главы государства. - Священная битва советского народа за свободу и независимость, увенчавшаяся Победой, стала событием огромного морального, исторического значения. И наш нравственный долг хранить правду о подвигах предков, восстанавливать имена и судьбы павших защитников Родины, мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников".

Путин отмечает "ключевую, самую активную роль в этой масштабной работе поискового движения". "Отрадно, что оно набирает силу, объединяет тысячи людей. Что очень важно, в ваших рядах много молодых участников, которые гордятся боевыми и трудовыми свершениями военного поколения, стремятся внести личный вклад в увековечение памяти героев, творцов Великой Победы", - говорится в телеграмме. Глава государства подчеркнул, что преемственность поколений, ответственная гражданская позиция и патриотизм, бережное отношение к историческому наследию достойны глубокого уважения.

В рамках всероссийской акции "Вахта Памяти" проводятся поисковые экспедиции, захоронение найденных воинов и передача их личных вещей потомкам.