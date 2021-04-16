Кабмин выделил более 210 млн рублей на цифровизацию госуслуг в медицине

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделило свыше 210,5 млн рублей на цифровизацию госуслуг в сфере здравоохранения, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Более 210,5 млн рублей будет направлено на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), - говорится в сообщении. - Это поможет ускорить перевод госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов".

Отмечается, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на эти цели.

Как уточнили в кабмине, деньги направят на оплату государственных контрактов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые были заключены в 2020 году для развития подсистем ЕГИСЗ. "Завершить расчеты по этим контрактам необходимо до 1 июня 2021 года", - поясняется в сообщении.

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - часть масштабного проекта по созданию единого цифрового контура в этой сфере, позволяющего вывести предоставление услуг на принципиально новый уровень. Так, предполагается, что к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.

ЕГИСЗ будет включать 13 подсистем, в том числе федеральные регистры медицинских работников и организаций, электронную регистратуру, интегрированную электронную медицинскую карту. Кроме того, в нее войдут подсистемы мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также мониторинга и контроля в области госзакупок лекарственных препаратов. Работа ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение".