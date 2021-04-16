В России выявили 8 995 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 995, до 4 684 148. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 704 случая заражения в Санкт-Петербурге, 595 - в Московской области, 242 - в Ростовской области, 219 - в Нижегородской области, 194 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 268 796 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 109. Всего уже выздоровели 4 310 557 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 607 пациентов в Московской области, 419 - в Санкт-Петербурге, 271 - в Нижегородской области, 242 - в Республике Башкортостан, 223 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 104 795 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,24%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 30 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 20 - в Архангельской области, по 16 - в Московской и Ростовской областях, по 15 - в Самарской и Свердловской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 476 до 1 058 699. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 455 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 57 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 528 человек, следует из сообщения штаба.

Был выписан по выздоровлению 1 901 пациент за сутки, за все время вылечились 968 682. В настоящее время в столице продолжают лечение 72 489 человек.