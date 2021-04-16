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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,99

В Москве показатель вновь превысил единицу и составил 1,02, следует из подсчетов ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос до 0,99. В Москве показатель вновь превысил единицу и составил 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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В четырех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался выше единицы. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург и Свердловская область (1,01), а также Иркутская область (1,02). В Ростовской области показатель равен ровно 1.

В Красноярском крае коэффициент остался на уровне 0,99, в Подмосковье он составил 0,97, в Архангельской и Воронежской областях - 0,96, в Нижегородской области - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. В настоящее время коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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