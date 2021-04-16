Спецпредставитель президента стал главой набсовета консорциума водородных технологий

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков избран председателем Наблюдательного совета консорциума водородных технологий. Такое решение принято в пятницу на первом заседании совета.

В Наблюдательный совет входят представители Минэнерго, Минпромторга, Минобрнауки, Российской академии наук и представители пяти регионов, где в ближайшее время планируется запустить "водородные проекты", которые затем будут масштабироваться на всю страну, отметил Песков.

"Хочу отметить, что для нас в рамках Национальной технологической инициативы водородная тематика не новая, мы начали ее несколько лет назад, создав соответствующий центр компетенций на базе Черноголовки, проведя первые конкурсы <…>. Стало понятно, что, с одной стороны, компетенции есть, но они крайне узко сосредоточены. Очень мало игроков. Я бы считал ключевой задачей консорциума порядковое расширение количества игроков - компаний, корпораций, университетов, научных институтов, которые активно участвуют в формировании новых продуктовых линеек водородной тематики. Это важнейшая задача, для которой нужен консорциум", - сказал спецпредставитель президента России.

Он отметил, что цель заседания - задать ключевые рамки развития консорциума в ближайшие годы.

"У нас сегодня есть целый ряд площадок, созданных на уровне государства, это соответствующие научно-технические советы министерств, у нас создана соответствующая межведомственная рабочая группа при Новаке Александре Валентиновиче, [вице-премьере правительства РФ]. Тем не менее, нам надо иметь взгляд не только "сверху", но и "снизу", взгляд от индустрии, университетов. Место, в которым бы формировались проактивные передовые исследование и разработки", - описал Песков свое видение роли консорциума.